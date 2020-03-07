В России изменят правила выдачи лицензий на оружие

В России в ближайшие два года изменят правила выдачи лицензий на оружие, рассказал председатель Росгвардии Виктор Золотов. Его слова передает "Российская газета".

По словам Золотова, данные владельцев, продавцов и производителей оружия будут объединены в единую электронную систему. При этом лицензии на разрешение также будут выдавать в электронном виде, а документом, подтверждающим право на владение оружием, будет выступать одна пластиковая карточка.

Как уже писал amic.ru, c 30 января 2020 года в России вступил в силу федеральный закон, который разрешает россиянам ходить на охоту с арбалетом или луком и стрелами. Чтобы законно использовать эти виды вооружения, нужно будет встать на учет в Росгвардии, получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия.