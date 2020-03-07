Алтай вошел в рейтинг самых желанных направлений для экстремального отдыха

Горный Алтай вошел в тройку самых желанных направлений для экстремального отдыха. Об этом свидетельствуют результаты голосования, которое провел онлайн-сервис бронирования жилья для путешествий Tvil.ru в соцсетях.

Регион разделил третью строчку рейтига с озером Байкал, набрав по 13,3% голосов. Второе место в голосовании досталось Камчатке, набравшей 18,3% голосов, а самым популярным направлением для экстремального отдыха стала Республика Крым — 35%.

Наиболее востребованными среди туристов на Алтае авторы рейтинга выделили такие виды отдыха как сплав по горным рекам Чуя и Катунь, пеший маршрут по Северо-Чуйскому хребту, а также поездки на 11-километровых трассах в байк-парке на ГЛК "Манжерок".