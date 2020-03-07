Массовое ДТП произошло на улице Попова в Барнауле

Массовое ДТП с участием четырех легковых автомобилей произошло в Барнауле на улице Попова у остановки "Цветочная", сообщили amic.ru.

Судя по присланным в редакцию фотографиям с места происшествия, участниками аварии стали водители трех легковушек и одного внедорожника. На месте аварии работают спецслужбы. О числе пострадавших не сообщается.

Как уже писал amic.ru, 29 февраля на пересечении улиц Попова и Антона Петрова в Барнауле произошло ДТП, в результате которого фургон наехал на легковушку и плотно придавил ее к сугробу. Водитель попытался вылезти из машины, но безрезультатно – он оказался в плену снега и грузовика.