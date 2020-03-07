Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медицинских работников

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В документе написано, что премьер-министр утвердил распределение распределение в этом году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) бюджетам территориальных фондов ОМС для софинансирования расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Как сообщал amic.ru, до недавнего времени в Алтайском крае под угрозой закрытия находилось более 30 ЦРБ. Однако ни одна районная больница в регионе не будет закрыта. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов сумел добиться исключения края из федеральных планов по оптимизации больниц в небольших районах.