В России зарегистрировали четыре новых случая коронавируса

На территории России за минувшие сутки зафиксированы четыре новых случая коронавирусной инфекции, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные оперативного штаба по борьбе с болезнью.

Один случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Санкт-Петербурге, еще три — в Липецке. Отмечается, что все зараженные в последние две недели посещали Италию.

Ранее в России медики зафиксировали десять случаев заболевания коронавирусом, шесть из которых пришлись на Москву. Трое зараженных уже выздоровели.

По последним данным, в мире насчитывается более 102 тысяч зараженных коронавирусом. Количество погибших приближается к 3,5 тысячи.