Российского депутата поймали за организацию подпольного казино

Сотрудники полиции задержали депутата Таганрогской городской думы Романа Калинина, которого подозревают в организации подпольного казино, сообщает телеграм-канал "Че по Ростову".

По данным канала, нелегальным игорным заведением управляла 40-летняя местная жительница, среди ее возможных соучастников оказался Калинин. Отмечается, что казино находилось в нежилом помещении, а доступ в него осуществлялся в закрытом режиме с применением методов конспирации.

Полиция при поддержке спецназа обыскала квартиру чиновника и конфисковала у него 15 системных блоков, 12 мониторов, 183 тысячи рублей, а также записи о доходах от игорного бизнеса.

Расследованием занялся Следком.