Дорогое удовольствие. Сколько стоит красивая женщина. Инфографика

На красиво одетую и ухоженную женщину смотреть всегда приятно. И невольно засматриваются на красавиц не только мужчины, но и другие представительницы прекрасного пола.

Мужчинам в этом плане всё-таки попроще, встал, умылся и пойдет. А вот дамам ежедневно ловить восхищенные взгляды не так уж и просто. И многие даже не представляют, во сколько им обходится красота.

Шикарная внешность — это не просто домашние масочки и поход в салон красоты раз в год.

Мы решили открыть глаза сильной половине человечества и посчитали, сколько денег нужно женщине, чтобы оставаться привлекательной. Все наши подсчеты — очень примерные и это не значит, что столько тратит каждая.

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