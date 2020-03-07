Медики рассказали, сколько яиц можно съедать без вреда для здоровья

Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана Гарвардского университета выявили, сколько яиц в день можно съедать без вреда для здоровья. Пресс-релиз научной работы опубликован на сайте университета.

Из-за высокого содержания холестерина у медиков долгое время не было единого понимания, какое количество яиц можно съедать в день, чтобы не навредить здоровью. Так, профессор Гарварда Фрэнк Ху совместно с коллегами проанализировал анкеты о состоянии здоровья 200 тысяч человек, а также провел метаанализ 28 других работ по этой теме.

Результаты масштабного исследования показали, что умеренное потребление яиц не связано с высоким риском заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом умеренным количеством Ху называет употребление одного яйца в день.

Другой автор научной работы – эпидемиолог Шилпа Бхупатхираджу – считает, что яйца можно включить в меню здорового завтрака, однако употреблять их ежедневно не нужно. По мнению ученого, есть и другие продукты, которые отлично подходят для завтрака.