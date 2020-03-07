Умер актер Дэвид Пол, сыгравший роль в культовой комедии "Няньки"

Американский актер Дэвид Пол скончался накануне своего 63-летия, передает издание EOB News.

Это подтвердил его брат-близнец Питер. Причина смерти актера пока не раскрывается, но предположитель он умер во сне.

Дэвид Пол родился 8 марта 1957 года в Хартфорде, штат Коннектикут, США. Братья-близнецы Дэвид и Питер Пол были очень популярны в 1980-х и начале 90-х годов. Они профессионально занимались бодибилдингом и снимались в кино.

Самыми известными работами актеров стали "Няньки", "Придорожные убийцы", "Варвары", "Вашингтонское такси" и другие фильмы. В последние годы жизни Дэвид Пол занимался фотографией, а также писал музыку и стихи.