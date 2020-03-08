Холод и сильный ветер. Какой будет погода на Алтае в Международный женский день

Прохладный праздничный день ждёт жителей Алтайского края в воскресенье, 8 марта, передает региональный гидрометеоцентр.

По данным метеорологов, в светлое время суток температура воздуха в крае составит от -2°С до -7°С. При этом ожидается небольшой, местами умеренный снег и метели. Стоит быть аккуратным и внимательным на дорогах: будет сильная гололедица. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами порывы до 23 м/с.

В Барнауле столбик термометра днём покажет от -5°С до -7°С. Как и по региону, синоптики ожидают снег, метель, гололедицу и сильный ветер с порывами до 20 м/с.

В связи с сильной гололедицей следует с особой осторожностью передвигаться по дорогам. Чтобы избежать ДТП, необходимо соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и садиться за руль трезвым.