Бийчане возмущены горами мусора рядом с домами

В течение двух недель никто не вывозит мусор из двора некоторых жилых домов в Бийске по улице Васильева. Об этом написала одна из местных жительниц в сообществе "Инцидент Бийск" .

По словам женщины, все четыре мусорных бака переполнены, и с каждым днем гора отходов становится только больше. "Люди уже аккуратно рядышком складывают, не бросают, ну вот что делать, самим нанимать машину, чтобы вывезли?", — посетовала женщина.

Также бийчанка задалась вопросом, за что жители платят деньги, если мусор не вывозят.

Как уже сообщал amic.ru, житель села Налобиха Косихинского района пожаловался на то, что мусор с территории рядом с его домом не вывозят уже в течение месяца. По словам мужчины, в кучу скидывают также кости и трупы животных, перья, которые залетают потом и во дворы местных жителей.