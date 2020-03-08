Разрушающийся собор в Бийске предлагают РПЦ за 50 млн рублей

Собор Николая Невского в Бийске постепенно приходит в негодность, а владелец здания не принимает должных мер для сохранения исторического объекта, сообщают "Вести Алтай".

Глава Алтайохранкультуры Александр Урбах рассказал, что собственника еще в 2015 году обязали обеспечить целостность собора, но большинство требований были проигнорированы. Сейчас там кровля протекает, стены разрушаются, а уцелевшие росписи приходят в негодность.

В связи с тем, что самостоятельно отреставрировать и должным образом обслуживать объект владелец не может, ему предложили передать церковь на баланс РПЦ.

Изначально руководитель компании "Электропечь" согласился, но когда речь пошла о покрытии издержек, он запросил 50 млн рублей, утверждает Урбах.

В связи с этим Алтайохранкультура направила письмо приставам, чтобы они обеспечили выполнение судебных решений, согласно которым собственник обязан отрестраврировать объект.

В частности, бизнесмен должен отремонтировать кровлю, снести пристройки и вернуть собору первоначальный облик.

Отметим, что со времен Великой Отечественной войны в здании размещался эвакуированный завод "Электропечь". В 2015 году суд принял решение о демонтаже кузнечного оборудования и восстановлении первоначального облика храма.

Собор Александра Невского построен в Бийске в 1902 году и освящен в 1905 году. На момент постройки храм был одним из самых больших православных сооружений Алтая, до 1918 года являлся кафедральным собором Бийска.

Здание – уникальный памятник религиозного назначения, построенный в традициях культового зодчества. В его интерьере частично сохранились уникальные настенные росписи (монументальная живопись) алтаря с изображением Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, святого благоверного князя Александра Невского, святителя Алексия – митрополита Московского, святителя Николая Чудотворца.