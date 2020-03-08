Сына судьи заподозрили в убийстве подростка в Петербурге

Сын судьи может быть причастен к убийству 14-летнего подростка в Санкт-Петербурге, тело которого нашли 7 марта с огнестрельным ранением головы в подъезде жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, близкий родственник судьи оказался единственным скрывшимся человеком из компании, вместе с которой отдыхал погибший.

Остальные подростки остались на месте происшествия. Их опрашивают правоохранители.

По предварительной информации, сын судьи и погибший школьник были друзьями. Скрывшегося петербуржца объявили в розыск.

По факту гибели юноши следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Следователи устанавливают картину произошедшего.