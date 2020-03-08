Три трассы перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды

Неблагоприятные погодные условия стали причиной закрытия движения по трем трассам в Алтайском крае. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, по данным на утро 8 марта из-за метели, сильного ветра и отсутствия видимости перекрыты следующие участки дорог регионального значения:
Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – Новосибирск (участок с нулевого по 71 км);
Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан;
Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород (с 118 до 192 км).
Напомним, телефон горячей линии, открытой ГУ МЧС России по Алтайскому краю на период непогоды: 8 (3852) 20-26-21.
Также в непростых погодных условиях могут пригодиться контакты дежурных региональных диспетчерских служб:
КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;
ГУ МЧС: (3852) 20-26-10;
УГИБДД: (3852) 39-35-86.
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