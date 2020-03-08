Три трассы перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды

Неблагоприятные погодные условия стали причиной закрытия движения по трем трассам в Алтайском крае. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, по данным на утро 8 марта из-за метели, сильного ветра и отсутствия видимости перекрыты следующие участки дорог регионального значения:

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – Новосибирск (участок с нулевого по 71 км);

Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан;

Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород (с 118 до 192 км).

Напомним, телефон горячей линии, открытой ГУ МЧС России по Алтайскому краю на период непогоды: 8 (3852) 20-26-21.

Также в непростых погодных условиях могут пригодиться контакты дежурных региональных диспетчерских служб:

КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

ГУ МЧС: (3852) 20-26-10;

УГИБДД: (3852) 39-35-86.