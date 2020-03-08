Пожилая женщина украла кусок мяса перед 8 марта в Рубцовске

Рубцовчанку уличили в краже куска мяса в магазине "Магнит", сообщает паблик "Инцидент Рубцовск" в соцсети "ВКонтакте". Хищение зафиксировано в торговой точке по адресу пр. Ленина, 64.
Момент совершения кражи попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как женщина кладет что-то себе в штаны.
О дальнейшей судьбе пожилой женщины не сообщается. Местные жители рассказывают, что обычно в таких случаях заставляют заплатить стоимость товара в десятикратном размере либо вызывают полицию.
Мнения комментаторов разделились. Одни считают, что на такой поступок горожанку подтолкнула нужда.
Другие же обратили внимание, что уличенная в краже женщина нормально одета, что, по их мнению, противоречит предположениям о тяжелом финансовом положении рубцовчанки.
Комментарии
Подарите ей кусок мяса на первый раз. А во второй -штраф в 8 кратном размере.
Трёшечку, ввалить, кусок мяса украла — ничего. Потом хлеб, молоко — опять ничего. Потому уже муниципальные деньги и , а потом и федеральные.
А потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого.