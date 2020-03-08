Надежда Бабкина хотела покончить с собой, но одумалась

Известная российская певица Надежда Бабкина в возрасте 25 лет едва не совершила суицид. В этом она призналась в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

По словам народной артистки РСФСР, фатальную ошибку она могла сделать, будучи на девятом месяце беременности. Виной тому супружеская измена.

Это случилось в канун Нового года. После посиделок с друзьями, где много пили все, кроме беременной Бабкиной, в их доме осталась ее подруга.

Улеглись спать все в одной комнате, потому что жилплощадь была небольшой. Когда же хозяйка квартиры проснулась, она была шокирована увиденным.

"В какое-то время меня просто подняло, я должна была идти в туалет. Картина такая: вижу, что лежит мой муж, эта девушка и идет шевеление под одеялом — они совокупляются, — рассказала Бабкина. – Я мгновенно сообразила, открыла одеяло и увидела эту картину".

После этого певица хотела свести счеты с жизнью. Но в последний момент в животе забился ребенок, что помогло одуматься и избежать роковой ошибки.

Не видя иного выхода, она прожила с этим мужчиной еще 17 лет, но измену так и не забыла. Об этой ситуации артистка рассказала впервые.