СМИ узнали о сибирячке с пенсией в 52 тысячи рублей

70-летняя жительница Омской области получает пенсию в размере 52 533 рубля, рассказала порталу "СуперОмск" заместитель управляющего региональным отделением ПФР Наталия Смигасевич.
По ее словам, столь солидного размера выплат пенсионерка достигла обычными страховыми взносами.
Среднестатистическая пенсия в регионе сильно отличается от той, что получает приведенная в пример женщина. Средний размер выплат немного превышает 13,8 тысячи рублей.
Примечательно, что многие сибирячки продолжают трудиться даже в преклонном возрасте. Так в возрасте от 70 лет 132 омички продолжают трудовую деятельность. При этом трое из них уже успели отметить 90-летний юбилей.
Как ранее писал amic.ru, после январской индексации на 6,6% средний размер страховой пенсии неработающих барнаульцев вырос на 700 рублей. В результате средний размер пенсии в городе составил 15,2 тысячи рублей.
Комментарии
Депутатом была?
Учитель. Стаж работы-32 года. Высшая категория. Пенсия- 9 080
Без комментариев))))))))))))))))))))))
Скорее судьёй.
У прокуроров выходящих на пенсию в звании полковника рублей 50 набирается.
Обычными страховыми выплатами ??? Это нонсенс. Извиняюсь она одна в Омской области работала ? Остальные так прохлаждались. Это невозможно в принципе. Скорей всего какие не будь выплаты чиновникам или за ордена. Обычными страховыми такую пенсию не заработать.