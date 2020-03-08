СМИ узнали о сибирячке с пенсией в 52 тысячи рублей

70-летняя жительница Омской области получает пенсию в размере 52 533 рубля, рассказала порталу "СуперОмск" заместитель управляющего региональным отделением ПФР Наталия Смигасевич.

По ее словам, столь солидного размера выплат пенсионерка достигла обычными страховыми взносами.

Среднестатистическая пенсия в регионе сильно отличается от той, что получает приведенная в пример женщина. Средний размер выплат немного превышает 13,8 тысячи рублей.

Примечательно, что многие сибирячки продолжают трудиться даже в преклонном возрасте. Так в возрасте от 70 лет 132 омички продолжают трудовую деятельность. При этом трое из них уже успели отметить 90-летний юбилей.

Как ранее писал amic.ru, после январской индексации на 6,6% средний размер страховой пенсии неработающих барнаульцев вырос на 700 рублей. В результате средний размер пенсии в городе составил 15,2 тысячи рублей.