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Движение по федеральным трассам ограничили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
На автодорогу не пускают автобусы и грузовики
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор 'Алтай'

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"

Федеральные трассы Алтайского края не избежали участи закрытия из-за сложных погодных условий 8 марта, сообщили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".

С 13:00 по местному времени движение ограничили на Чуйском тракте от развязки рядом с Новоалтайском до Бийска, а также на трассе А-322 от Барнаула до Рубцовска.

Ограничение распространяется на пассажирские автобусы и грузовики. Для легковых автомобилей проезд свободный.

"Причина – сложные метеорологические условия: снегопад, метель, усиление ветра до 22 м/с. Видимость составляет 100-150 м, при порывах ветра – нулевая, — уточнили в ведомстве. — В настоящее время на федеральных дорогах региона работает 94 единицы техники. Организованы стоянки возле объектов сервиса, на которых водители могут переждать непогоду".

Ранее закрыли движение по трем региональным автодорогам. Водителям рекомендуют заблаговременно корректировать маршрут движения и соблюдать меры безопасности.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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