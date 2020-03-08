Обрывы на ЛЭП и аварии. Прогноз ЧС в Алтайском крае на 8 марта

Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона на Международный женский день передала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В регионе сохраняется высокий риск техногенных пожаров, ДТП и происшествий на системах ЖКХ. Наибольшая вероятность возникновения возгораний существует в Барнауле и Бийске.

Ожидается повышенный риск ДТП, в том числе из-за сложных погодных условий: гололеда, осадков, снежных заносов и метели. Особенно осторожными нужно быть водителям на Чуйском тракте в Зональном и Первомайском районах, на автодороге А-322 в Алейском и Калманском районах, а также на дорогах в Заринском, Залесовском и Солтонском районах.

Кроме того, в связи с большим скоплением снега на крышах зданий возможно обрушение кровли, а также сход снежных и ледяных масс на людей и автомобили.

Из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду, возможны отключения электроэнергии из-за обрывов ЛЭП и аварий на трансформаторных подстанциях. В зоне особого риска находятся Бийский, Заринский, Залесовский, Первомайский, Смоленский, Солтонский и Тальменский районы.