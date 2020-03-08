Вегетарианцев предупредили о риске опасного заболевания

Вегетарианцы в России весной могут столкнуться с проблемой авитаминоза, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, отказ от определенных продуктов, в том числе и мяса, всегда чреват тем, что организм может недополучить необходимые ему витамины и микроэлементы.

"У нас нет агропромышленной индустрии, которая обеспечивала бы вегетарианцев полноценным рационом, как в других странах, – пояснил Болибок. – Из-за этого могут возникать дефициты витаминов животного происхождения и микроэлементов".

По его словам, он неоднократно наблюдал такую картину у людей, которые садятся на низкокалорийную или вегетарианскую диету. В отдельных случаях доходило даже до малокровия, утверждает специалист.

Он подчеркнул, что всем вегетарианцам необходимо консультироваться с диетологами, чтобы их рацион был богат всеми необходимыми микроэлементами и витаминами.

Болибок уточнил, что также в группе риска по авитаминозу находятся традиционалисты – люди, у которых есть определенный набор продуктов, которыми они питаются всегда, не меняя рацион. В результате одних микроэлементов получается избыток, а других – недостаток.