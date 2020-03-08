Восемь трасс перекрыли в Алтайском крае из-за метели

Продолжает расширяться список автодорог в Алтайском крае, движение по которым закрыто из-за непогоды. О новом ограничении сообщили amic.ru в пресс-службе региональной ГИБДД.

Из-за метели и сильной гололедицы перекрыли еще три участка. Временный запрет на въезд для всех автолюбителей распространяется на трассы Алейск – Краснодарское, Алейск – Маралиха и Поспелиха – Новичиха.

Ранее перекрытие движения коснулось еще двух участков федеральных автодорог и трех региональных. Таким образом, общее их число достигло восьми.

Напомним, информацию о ситуации на дорогах можно уточнить на горячей линии МЧС России по Алтайскому краю, позвонив по тел. 8 (3852) 202-621. Она действует только во время сложной обстановки.

По федеральным трассам может проинформировать ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69, а по региональным – КГКУ "Алтайавтодор": 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169.