Виктор Томенко поздравил женщин с 8 марта

Глава региона Виктор Томенко на своем аккаунте в Instagram опубликовал видеопоздравление с Международным женским днем.

"Вы дарите любовь и заботу, наполняете дом теплом и уютом, добиваетесь успехов во всех сферах. Неоценима ваша роль в укреплении нравственности, семейных ценностей, — обратился к жительницам региона губернатор. — Во многом от вас зависит то, каким будет подрастающее поколение, а значит и будущее Алтайского края и всей России".

Томенко поблагодарил женщин за то, что они всегда рядом и поддерживают в трудную минуту. Глава региона пожелал представительницам прекрасного пола семейного счастья и всего самого доброго.

Ранее барнаульцы рассказали журналистам amic.ru, какими они видят идеальных женщин. Ответы приятно поразили своим разнообразием.