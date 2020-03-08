Девятую автодорогу перекрыли в Алтайском крае

Днем 8 марта в Алтайском крае перекрыли еще одну автомобильную дорогу, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального Минтранса. Речь идет о трассе, объединяющей села Троицкое и Целинное.

Таким образом, общее количество закрытых трасс достигло девяти. Из них в двух случаях ограничение касается только грузовиков и автобусов: Барнаул – Рубцовск и Новоалтайск – Бийск.

В остальных случаях на проезжие части из-за метели и плохой видимости не пускают даже легковой транспорт. В число участков, где движение транспорта временно приостановили в воскресенье вошли:

Алейск – Петропавловское – Смоленское (с нулевого по 115 км);

Алейск — Маралиха;

Змеиногорск – Рубцовск;

Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан;

Поспелиха – Новичиха;

Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород (участок между селом Павловка в Баевском районе и селом Знаменка в Славгородском районе).

Напомним, при движении на транспорте в сложных погодных условиях необходимо соблюдать меры безопасности.

Когда ухудшается видимость, следует снизить скорость и включить ближний свет фар или "противотуманки". Необходимо следить, чтобы лобовое стекло не запотевало.

До впереди идущего транспорта нужно сохранять почтительную дистанцию. При выборе скорости надо учитывать не максимальное ограничение, а сложную обстановку на трассе.

Перед поездкой за пределы сел и городов следует тщательно проверить техническое состояние автомобиля, наличие аптечки, огнетушителя, топора, буксировочного троса и средств связи.