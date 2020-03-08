Жуков поделился видео с Барнаулом в день концерта "Руки Вверх"

Вокалист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков 7 марта на своем аккаунте в Instagram поделился роликом, на котором запечатлены кадры с его концертов и некоторые места Барнаула.

На них под музыку из песни "Так тебе и надо" выполняет различные действия человек в маске Жукова. "Барнаул", — подписал ролик лидер группы "Руки Вверх".

В этот день он дал концерт в столице Алтайского края на сцене комплекса "Титов-Арена". Стоимость билетов составила 2,6 тысячи рублей.

Поклонники творчества Жукова остались очень довольны его выступлением, оставив множество восторженных комментариев. Они поблагодарили артиста за яркое шоу.