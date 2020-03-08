Цветы от Михутки. Проводники поздравили женщин в Барнауле

Посетительниц железнодорожного вокзала Барнаула 8 марта ждал приятный сюрприз – им дарили цветы.

В роли таинственного благодетеля выступил человек в костюме медведя с надписью "Михутка. Я люблю Алтайский край". Аналогичные подарки презентовали и в пассажирском электропоезде "Калина Красная".

Ранее РЖД анонсировали акцию, приуроченную к Международному женскому дню, уточнив, что представительниц прекрасного пола ожидают тюльпаны, сладкие подарки и стихи от мужчин-проводников.

Ранее алтайских женщин в своем аккаунте в Instagram поздравил губернатор Виктор Томенко. Он записал видеообращение, в котором произнес теплые слова.