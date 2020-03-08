К вечеру 8 марта в Алтайском крае закрыли еще четыре трассы

Минтранс Алтайского края предупредил жителей региона о новых ограничениях на региональных трассах 8 марта. Это связано с плохой видимостью, метелью и сильным ветром.

Как сообщили в amic.ru в пресс-службе ведомства, к вечеру закрытых участков стало на четыре больше. В их число попали:

Бийск – Белокуриха;

Бийск – Карабинка (с нулевого по 61 км);

Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа;

Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — Республика Алтай.

Ограничение распространяется на пассажирские автобусы и грузовики.

Напомним, утром и днем в регионе перекрыли 9 автодорог, в том числе две федеральные. Семь из них закрыты для всех видов транспорта.