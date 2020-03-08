К вечеру 8 марта в Алтайском крае закрыли еще четыре трассы

Минтранс Алтайского края предупредил жителей региона о новых ограничениях на региональных трассах 8 марта. Это связано с плохой видимостью, метелью и сильным ветром.
Как сообщили в amic.ru в пресс-службе ведомства, к вечеру закрытых участков стало на четыре больше. В их число попали:
Бийск – Белокуриха;
Бийск – Карабинка (с нулевого по 61 км);
Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа;
Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — Республика Алтай.
Ограничение распространяется на пассажирские автобусы и грузовики.
Напомним, утром и днем в регионе перекрыли 9 автодорог, в том числе две федеральные. Семь из них закрыты для всех видов транспорта.
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