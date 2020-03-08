Алтайские спасатели выложили телами поздравление с 8 марта

Необычное поздравление с Международным женским днем создали сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Его они выложили собственными телами в сугробах на склоне Нагорного парка Барнаула. "Изображение" включало в себя слова "С 8 марта" и цветок.
В дополнение устроили небольшой фонтан. Все это сняли с использованием квадрокоптера. Получилось оригинально.
Ранее amic.ru писал о других интересных поздравлениях с 8 марта. Одна из акций развернулась в барнаульском аэропорту. В ней участвовал человек в костюме медведя.
Комментарии
"Алтайские спасатели выложили телами "-первая мысль после прочтения заголовка,какой морг ограбили?
Первая мысль - телами утопленников, обгоревших, отравившихся. Амик молодец, держит "подписчиков".
А сколько телов было задействовано?
Надеюсь, фонтан был не из кровищи?
Поздравление супер!!! Спасибо!!!
Без вас бы не было написано ни строчки
Всё равно на дежурстве...Что-то надо делать )
Спасибо, дорогие мужчины!