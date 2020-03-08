Алтайские спасатели выложили телами поздравление с 8 марта

Необычное поздравление с Международным женским днем создали сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Его они выложили собственными телами в сугробах на склоне Нагорного парка Барнаула. "Изображение" включало в себя слова "С 8 марта" и цветок.

В дополнение устроили небольшой фонтан. Все это сняли с использованием квадрокоптера. Получилось оригинально.

Ранее amic.ru писал о других интересных поздравлениях с 8 марта. Одна из акций развернулась в барнаульском аэропорту. В ней участвовал человек в костюме медведя.