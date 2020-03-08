"Получилось красиво". Стелу "Бийск" украсили подсветкой

Фото: instagram.com/studenikin_biysk/

Стелу "Бийск" на въезде в алтайский наукоград украсили подсветкой. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава города Александр Студеникин.

"Получилось красиво. Теперь туристам и гостям города будет удобно фотографироваться у стелы и ночью, чтобы сохранить память о нашем любимом городе", — подчеркнул мэр.

По его словам, в ближайшее время дорожники приступят к ремонту городских проезжих частей. Работы стартуют сразу, как только наступит подходящая погода.

Студеникин уточнил, что мероприятия по улучшению качества дорожного покрытия охватят не только главный туристический маршрут, но и другие участки транспортной сети Бийска.