Дым от горящего мусорного полигона накрыл райцентр на Алтае

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай провело проверку по факту жалоб жителей Онгудая на сильное задымление, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки установлено, что причиной инцидента стало возгорание на мусорном полигоне в урочище Сары-Кобы. Дым от пожара спускался в долину и накрывал Онгудай.

Директора ООО "Экобезопасность", эксплуатирующего полигон, привлекли к административной ответственности за то, что не принял своевременных мер к ликвидации возгорания.

После этого компания наняла подрядчика, который нашел очаг возгорания, вскрыл его, залил водой и засыпал глиной, чтобы прекратить поступление кислорода.

Горение прекращено. Ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.