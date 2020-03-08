В России подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

Продолжает расти число заболевших коронавирусом в России. Если всего несколько дней назад Роспотребнадзор отчитывался о семи случаях заражения, то к 8 марта их уже 17.

Как сообщает РИА "Новости", последние три случая заражения Covid-19 лабораторно подтверждены в Белгородской, Калининградской и Московской областях. Все они прибыли из Италии. Специалисты определили круг лиц, с которыми контактировали инфицированные.

"Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение, – уточнили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. – Проводится лабораторное обследование".

Стоит отметить, что из 17 выявленных на территории России случаев 14 пришлись на граждан РФ, два – на граждан КНР, один – на гражданина Италии. Смертельных исходов не зафиксировано.