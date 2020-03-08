Движение транспорта по одной федеральной трассе Алтая восстановили

Движение транспортных средств полностью возобновили с 21:00 по федеральной трассе А-322 на территории Алтайского края, сообщила amic.ru пресс-секретарь ФКУ Упрдор "Алтай" Марина Яскова.

Ранее движение по участку автодороги между Барнаулом и Рубцовском осуществлялось без участия грузовиков и автобусов.

Виной тому сложные погодные условия. В регионе бушует метель. При сильных порывах ветра видимость может падать до нуля.

В связи с этим до сих пор ограничено движение по Чуйскому тракту на участке между Бийском и Новоалтайском. Оно открыто только для легковых автомобилей.

По оценкам синоптиков, непогода продлится на территории Алтайского края еще сутки.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам, сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.

Напомним, в регионе из-за неблагоприятных метеоусловий остаются перекрытыми еще 11 участков автодорог.