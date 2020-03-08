Кот-гурман из Сибири стал звездой в интернете

Видео с котом из сибирского города Канск стало необычайно популярным – только на странице автора в TikTok его просмотрели около 8,5 млн раз.

Как сообщает РИА Новости, хозяйка любознательного животного провела эксперимент – положила кусочек курицы в картонную трубу. Там же находилась и камера.

Четвероногий быстро учуял лакомство и пролез по трубе, чтобы его достать. Момент трапезы и процесс подготовки к ней попал на запись.

Ранее amic.ru писал, что в барнаульском зоопарке 8 марта случилось пополнение – родились два камышовых котенка. Примечательно, что в этот день празднует свой день рождения директор зверинца.