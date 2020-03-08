Лоукостер "Победа" отменил все рейсы в Италию

Представитель лоукостера "Победа" объявил о приостановке авиасообщения с Италией, сообщает РИА "Новости".

Данная мера связана с распоряжением итальянских властей, согласно которому из-за коронавируса налагается запрет на въезд и выезд на ряд территорий.

Тем, кто уже приобрел билеты, авиакомпания предлагает вернуть деньги либо воспользоваться услугами "Аэрофлота", который все еще продолжает организовывать полеты в Италию.

По последним данным, количество заражений коронавирусом Covid-19 в Италии составило 5,8 тысячи человек, а число смертей превысило 220 человек, из них за последние сутки – 36. Число стран, страдающих от коронавируса, растет. При этом скорость распространения болезни за пределами Китая намного выше, чем в самой Поднебесной.