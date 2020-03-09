Сидите дома. 9 марта в Алтайском крае продолжится шторм

Неблагоприятная погода ожидается в Алтайском крае в понедельник, 9 марта, информирует в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, составит от -3°C до +2°C. Регион накроют продолжительные метели. Сохраниться штормовой ветер. Его скорость может достигать до 25 м/с. На дорогах сильная гололедица.
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра может показывать от 0°C до -2°C. Временами небольшой снег, метель. Ожидается, что скорость ветра в краевой столице не превысит 15 м/с.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредила местных жителей о сложных метеоусловиях и рекомендовала соблюдать меры безопасности, чтобы избежать угроз здоровью и жизни.
Комментарии
Валить надо с этой сибиряшки
Вот и канай отсюда.Только таким,как ты, везде плохо.А ещё от присутствия вашего плохо окружающим.Даже здесь ты нарисовался ради погундеть.