Сидите дома. 9 марта в Алтайском крае продолжится шторм

Неблагоприятная погода ожидается в Алтайском крае в понедельник, 9 марта, информирует в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, составит от -3°C до +2°C. Регион накроют продолжительные метели. Сохраниться штормовой ветер. Его скорость может достигать до 25 м/с. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра может показывать от 0°C до -2°C. Временами небольшой снег, метель. Ожидается, что скорость ветра в краевой столице не превысит 15 м/с.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредила местных жителей о сложных метеоусловиях и рекомендовала соблюдать меры безопасности, чтобы избежать угроз здоровью и жизни.