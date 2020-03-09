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Сябитова призвала "наказывать ремнем" дочерей за сожительство

, ИА "Амител"
Телеведущая уверена, что девушки должны отказываться создавать семью без брака
Фото: instagram.com/syabitova_roza

Фото: instagram.com/syabitova_roza

"Наказывать ремнем" дочерей за сожительство призвала телеведущая Роза Сябитова, известная как сваха в программе "Давай поженимся" на федеральном телеканале. Соответствующее заявление она сделала на радиостанции "Говорит Москва".

"Если любовь не работает, я имею в виду хорошие отношения, может, ремень взять? И напомнить этим дочерям, что вообще-то они тут не в вакууме живут, и что существуют матери", — заявила Сябитова.

Она выразила уверенность, что рожают не "для себя, а для семьи". И так как распутывать все проблемы придется семье, то родители имеют полное право "ставить на место" своих взрослых дочерей, уверена "телесваха".

Примечательно, что несколькими днями ранее Сябитова осудила россиянок за то, что они "желают выйти замуж за богатого". Телеведущая назвала это "масштабной проблемой" российских женщин.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.03.2020 09:05
- гость -

а может девушки обидятся и напишут письмо во власть чтоб эту тетку ремнем да с работы пинком?

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