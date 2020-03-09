Как отличить рак кишечника от геморроя. Советы проктолога

Геморрой и рак кишечника (прямой кишки) проявляются схожими симптомами, но со временем проявляются отличия в картине заболеваний, сообщает MedikForum.ru.

Известный петербургский врач-проктолог Елена Смирнова рассказала, как отличить рак кишечника от геморроя. Их объединяет ощущение дискомфорта в области заднего прохода: зуд, жжение, чувство инородного тела.

"Как и геморрой, опухоль способна выпадать из прямой кишки, — уточнила специалист. — В обоих случаях может выделяться кровь, развивается склонность к запорам".

Но вот кровотечение, вызываемое двумя патологиями, — различается. Геморрой выделяется яркими каплями крови на туалетной бумаге или полосками на кале, рак же – венозным, темным кровотечением.

Кроме того, онкологическое заболевание изменяет форму фекалий, которые из-за опухоли в прямой кишке, сужающей просвет, становятся тонкими как карандаш. Есть и другие различия, уточнила Смирнова.

Так, запор, вызываемый геморроем, поддается лечению слабительными средствами, в то время как рак – нет. Заболевание раком обычно провоцирует ухудшение общего состояния здоровья, а при геморрое это – исключительный случай, связанный с развитием гнойных осложнений.

Кроме того, для внутреннего геморроя не характерна боль, а при раке она возникает на поздних стадиях, может отдавать в живот, спину и промежность.