Стало известно, что написала Путину поклонница из Иваново

Жительница Иваново стала известной после того, как в присутствии журналистов сделала предложение руки и сердца президенту России Владимиру Путину.
Ей не только удалось привлечь внимание президента, но и передать ему записку. Ее содержание стало известно журналистам телеканала "Россия 24".
"Возьмите меня замуж! Пожалуйста, — написала поклонница. — У меня в/о, мне 28 лет, без детей и материальных проблем".
К записке она приложила номер телефона и две своих фотографии.
Ранее СМИ удалось пообщаться с прославившейся столь необычным способом жительницей Иваново. Ее зовут Юлия Шилова. Она работает актрисой детского театра и ведущей детского шоу. Ни разу не была замужем.
По словам девушки, она давно восхищается главой государства и продолжает "надеяться на чудо". "Может, позвонит!", — не теряет веры потенциальная невеста.
Комментарии
Он что, её записку другим показал?
Мужской поступок, нечего сказать.
Путин скатился до персонажа бульварных новостей.
Хорош "государственный деятель"!
Недавно объяснял почему доходы россиян снизились, а затем хрясь и обвалил нефть. Чему вы радуетесь глупцы?