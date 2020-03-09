Стало известно, что написала Путину поклонница из Иваново

Жительница Иваново стала известной после того, как в присутствии журналистов сделала предложение руки и сердца президенту России Владимиру Путину.

Ей не только удалось привлечь внимание президента, но и передать ему записку. Ее содержание стало известно журналистам телеканала "Россия 24".

"Возьмите меня замуж! Пожалуйста, — написала поклонница. — У меня в/о, мне 28 лет, без детей и материальных проблем".

К записке она приложила номер телефона и две своих фотографии.

Ранее СМИ удалось пообщаться с прославившейся столь необычным способом жительницей Иваново. Ее зовут Юлия Шилова. Она работает актрисой детского театра и ведущей детского шоу. Ни разу не была замужем.

По словам девушки, она давно восхищается главой государства и продолжает "надеяться на чудо". "Может, позвонит!", — не теряет веры потенциальная невеста.