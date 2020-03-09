Россияне начали активно запасаться нескоропортящимися продуктами из-за коронавируса

За предыдущий месяц в России зафиксировали резко повышенный спрос на продукты длительного хранения и бытовую химию в розничных интернет-магазинах. Об этом сообщает портал Retail.ru.
По предоставленным данным продаж за февраль 2020 года, повышенный спрос на товары первой необходимости зафиксировали в феврале в таких торговых сетях как Wildberries, goods.ru и "Утконос". Эксперты связывают это с эпидемией коронавируса.
Так, на Wildberries в конце февраля спрос на товары для стирки вырос в восемь раз, средства для мытья посуды стали покупать в четыре раза чаще, а такие продукты питания, как крупы, консервы и супы, лапшу и пюре быстрого приготовления – в три раза.
В "Утконосе" продажи консервов выросли на 67%, круп и макарон – на 55%, напитков – на 25%, замороженных продуктов – на 18%.
При этом продажи влажных салфеток подскочили на рекордные 241% по сравнению с февралем прошлого года, а спрос на туалетную бумагу вырос на 175%.
Тем не менее представители таких крупных сетей, как "Лента", "Ашан", "Пятерочка" не отмечают резкий рост продаж нескоропортящихся продуктов. За исключением товаров популярных для Масленицы, Дня защитника Отечества и 8 Марта.
Комментарии
Только не россияне, а москвичане.
СМИ пытаются навязать панику среди населения?
весна - время начала походов и выездов за город, вот путешественники и дачники и закупаются, а в интернете явно подешевле выйдет. Советую проверить статистику по предыдущим годам, приду_рки. Я бы за разжигание паники расстрелы ввел в конституцию.
Выживит тот кто патронами запасётся ...
Походу быстрее пандемии начнутся погромы и революции
(благодаря этим писакам)
-гость-11:08
товарищъ, курс евро к деревянному уже 83, доллар 72
спрос на туалетную бумагу вырос на 175%
Гы... ещё эпидемии нет, а уже у...лись...
Стадо
Типичная позиция журна..юх - на пустом месте разгонять панику...
Нефть -30%.
Это новость.
Но нет, амик пишет про "Сябитова призвала "наказывать ремнем" дочерей за сожительство" да "Быть куклой: самые знаменитые живые Барби"
Вождь вышел из ОПЕК, рубль опустил - вот население и вынуждено будет запасаться продуктами...
результаты работы СМИ:
"В Индии мужчина диагностировал у себя коронавирус и покончил с собой"
Может нефть тоже с короновирусом связана, мировое производство испытывает проблемы, потребление сырья падает?
Не логично одновременно скупать консервы и доллары, консервы за доллары можно будет купить только на черном рынке или за границей, а туда при короновирусе будет попасть и трудно и опасно
Нефть вроде бы связана с тем, что ОПЕК не договорились и начали наращивать добычу. А кому надо сейчас много нефти в условиях угрозы короновируса