Россияне начали активно запасаться нескоропортящимися продуктами из-за коронавируса

За предыдущий месяц в России зафиксировали резко повышенный спрос на продукты длительного хранения и бытовую химию в розничных интернет-магазинах. Об этом сообщает портал Retail.ru.

По предоставленным данным продаж за февраль 2020 года, повышенный спрос на товары первой необходимости зафиксировали в феврале в таких торговых сетях как Wildberries, goods.ru и "Утконос". Эксперты связывают это с эпидемией коронавируса.

Так, на Wildberries в конце февраля спрос на товары для стирки вырос в восемь раз, средства для мытья посуды стали покупать в четыре раза чаще, а такие продукты питания, как крупы, консервы и супы, лапшу и пюре быстрого приготовления – в три раза.

В "Утконосе" продажи консервов выросли на 67%, круп и макарон – на 55%, напитков – на 25%, замороженных продуктов – на 18%.

При этом продажи влажных салфеток подскочили на рекордные 241% по сравнению с февралем прошлого года, а спрос на туалетную бумагу вырос на 175%.

Тем не менее представители таких крупных сетей, как "Лента", "Ашан", "Пятерочка" не отмечают резкий рост продаж нескоропортящихся продуктов. За исключением товаров популярных для Масленицы, Дня защитника Отечества и 8 Марта.