Губернатор Томенко вошел в правительственную комиссию по региональному развитию

Правительство России утвердило состав комиссии по региональному развитию России, одним из ее членов стал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина.
Возглавил комиссию вице-премьер Марат Хуснуллин, его заместителями стали министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Всего в состав комиссии вошли 79 региональных губернаторов, а также представители министерств и ведомств.
Правительственная комиссия по вопросам регионального развития России была создана в 2016 году. Она занимается комплексным развитием российских регионов, предоставлением субъектам материальной поддержки, а также выравниванием бюджетной обеспеченности. Ранее пост председателя занимал вице-премьер Виталий Мутко.
Напомним, недавно в Алтайский край приезжал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Совместно с губернатором Виктором Томенко они обсудили ход реализации национальных проектов и исполнения обязанностей в качестве главы региона.
Комментарии
Ну значит Алтай еще больше обдирут, как липку
Как будто ютубер какой то.
Чем больше просмотров, тем выше поднимается.
Делать что-либо совсем не обязательно.
Какие комиссий?
Если человек подчиненных не может заставить снег убрать и сосульки
Комиссия есть, развития нет. И не будет.
Симулякры.
ну теперь заживем
Надо больше комиссий. Чем больше комиссий, тем больше комиссий. Комитеты и советы не возбраняются.
Ох уж эти развиватели...
А где новости о подготовке к дефолту нашими же властями? Сами вышли из договора ОПЕК нефть уже30$ ,сам бакс выше 70 и то только начало.Пока выходной слова готовят как Путин всех переиграл?Или про заговор,два варианта как обычно