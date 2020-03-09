Губернатор Томенко вошел в правительственную комиссию по региональному развитию

Правительство России утвердило состав комиссии по региональному развитию России, одним из ее членов стал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина.

Возглавил комиссию вице-премьер Марат Хуснуллин, его заместителями стали министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Всего в состав комиссии вошли 79 региональных губернаторов, а также представители министерств и ведомств.

Правительственная комиссия по вопросам регионального развития России была создана в 2016 году. Она занимается комплексным развитием российских регионов, предоставлением субъектам материальной поддержки, а также выравниванием бюджетной обеспеченности. Ранее пост председателя занимал вице-премьер Виталий Мутко.

Напомним, недавно в Алтайский край приезжал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Совместно с губернатором Виктором Томенко они обсудили ход реализации национальных проектов и исполнения обязанностей в качестве главы региона.