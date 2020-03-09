Диетолог рассказала о пользе молодого картофеля для здоровья

Диетолог и профессор ФМБА России Маргарита Королева в эфире радио Sputnik рассказала о пользе молодого картофеля для здоровья.

По словам диетолога, картофель — чемпион по содержанию калия, магния, фосфора, витаминов и клетчатки. И чем картофель моложе — тем он полезнее.

Королева отметила, что сырой картофель часто используют в народной медицине для залечивания ран после ожогов или для омоложения организма. Благодаря высокому уровню содержания антиоксидантов картофель позволяет поддерживать красоту и увлажненность кожи. Также сок сырого картофеля стимулирует работу кишечника и снижает кислотность желудочного сока.

При этом диетолог подчеркивает, что при правильных условиях хранения сок молодого картофеля можно употреблять в пищу.

"Важно, где картофель произрастал – в каких почвах, чем его удобряли, поливали, что использовали при выращивании. В составе могут быть нитраты. Сами по себе они не вредны, но при хранении картофеля и в организме человека они могут превратиться в нитриты и нитрозамины, которые дают канцерогенный эффект. Количество нитритов увеличивается при хранении картофеля, особенно в условиях высоких температур от 5 градусов и выше. Чтобы нитриты не накапливались, картофель надо хранить в холодильнике, а также надо тщательно срезать кожицу", – заключила Маргарита Королева.