Человек погиб на пожаре в Алтайском крае

Возгорание в одном из многоквартирных жилых домов Заринска произошло в воскресенье вечером, 8 марта, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

На место прибыли пять пожарных автомобилей и 13 человек личного состава. К их приезду в квартире на третьем этаже горели личные вещи и мебель. Пожарные своевременно ликвидировали возгорание на площади 15 квадратных метров, тем самым предотвратив угрозу распространения огня на соседние квартиры.

В ходе операции огнеборцы спасли 25 человек и эвакуировали 35 человек. На месте инцидента обнаружен погибший, пострадала женщина.

Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.