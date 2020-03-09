Суды получат право отправлять пьяных рецидивистов на лечение

Российские суды могут получить право отправлять людей на принудительное лечение или профилактику за многократные правонарушения в нетрезвом виде. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление МВД России.

На согласование в МВД из Минюста поступил проект Процессуального кодекса об административных правонарушениях. В нем содержится новое положение, которое позволяет судам отправлять нарушителя на принудительное лечение.

Согласно этому проекту, суд сможет обязать гражданина за неоднократные нарушения в нетрезвом состоянии "пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от алкоголизма и (или) реабилитацию".

В ведомстве уточнили, что полномочия по определению срока, в течение которого лицо обязано обратиться в соответствующие медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации, будет закреплено за судом.