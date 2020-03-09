Цена нефти Brent упала ниже 34 долларов

Впервые с февраля 2016 года цена за баррель нефти марки Brent упала ниже 34 долларов. Стоимость фьючерса с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE снизилась на 33,4% — до 33,94 доллара за баррель, сообщает Bloomberg.

Это произошло на фоне падения спроса, причиной которого стала эпидемия коронавируса. В ходе недавнего заседания, прошедшего 6 марта, страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи ископаемого, сделка прекратит действовать 31 марта.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, но против этой идеи выступили Россия и Казахстан. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.