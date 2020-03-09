Цена нефти Brent упала ниже 34 долларов

Впервые с февраля 2016 года цена за баррель нефти марки Brent упала ниже 34 долларов. Стоимость фьючерса с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE снизилась на 33,4% — до 33,94 доллара за баррель, сообщает Bloomberg.
Это произошло на фоне падения спроса, причиной которого стала эпидемия коронавируса. В ходе недавнего заседания, прошедшего 6 марта, страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи ископаемого, сделка прекратит действовать 31 марта.
ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, но против этой идеи выступили Россия и Казахстан. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.
Комментарии
Это произошло на фоне падения спроса, причиной которого стала эпидемия коронавируса
О, что короновирус творит! То до 70 доходила, а уже 34
ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, но против этой идеи выступили Россия и Казахстан
Россия и Казахстан не боялись обрушения цены на нефть? Интересно, почему? Что то изменилось со времени, когда обрушение цены на нефть рушило экономику СССР и России? Что изменилось?
Черный женский день
а вот не надо было шамана Сашу обижать! lol
"Толи ещё будет....." А.Пугачева 1980г.
Россия была инициатором разрыва договора,что странно зная последствия.Теперь сауды и остальные уже заявили что повысят добычу нефти.В совокупе короновируса,китайского затишья и лихорадке на американской бирже явственно чувствуется дефолт.
"Россия и Казахстан не боялись обрушения цены на нефть? Интересно, почему? Что то изменилось со времени, когда обрушение цены на нефть рушило экономику СССР и России? Что изменилось?"
- Долгие годы мы уменьшали свою добычу нефти, для увеличения цены. Цена становилась привлекательна для сланца, т.е. США. Именно США замещало сниженные объемы, а мы излишки долларов от цены складывали в ЗВР, т.е. инвестировали в США. С новым правительством ситуация изменилась, принято решение - не кормить америкосов за наш счет.
Ждём повышения цен на бензин, нефть же падает, доходы нефте компаний должны остаться прежними