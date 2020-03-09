Движение транспорта на 12 дорогах Алтайского края остается закрытым

Минтранс Алтайского края предупредил жителей об ограничениях на региональных трассах в понедельник, 9 марта. Это связано с плохой видимостью, метелью и сильным ветром.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на утро число закрытых участков составило 12. В список попали:

• Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород, от с. Прослауха Баевского района до с. Знаменка Славгородского района;

• Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан, от с. Поспелиха до границы Республики Казахстан;

• Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от г. Змеиногорск до г. Рубцовск;

• Алейск — Чарышское, от г. Алейск до с.Чарышское;

• Алейск – Петропавловское – Смоленское, от г. Алейск до с. Краснодарское Усть-Пристанского района;

• Поспелиха – Новичиха – Волчиха, от с. Поспелиха до с. Новичиха;

• Троицкое – Целинное, от с. Троицкое до с. Целинное;

• Рубцовск – Угловское – Михайловское, от г. Рубцовск до с. Круглое Угловского района;

• А-322 – Горняк – Староалейское, от г. Горняк до с. Староалейское;

• Шипуново – Краснощеково – Курья, от с. Краснощеково до с. Курья;

• Алейск – Буканское, от г. Алейск до с. Буканское.

Кроме того, ограничение движения для грузовиков и пассажирских автобусов действует на трассе Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа, от с. Усятское Бийского района до с. Верх-Кажа Красногорского района.

Напомним, сегодня, 9 марта, в Алтайском крае ожидается крайне неблагоприятная погода. Температура воздуха днем составит от -3°C до +2°C. Регион накроют продолжительные метели. Сохранится штормовой ветер. Его скорость может достигать 25 м/с. На дорогах сильная гололедица.