Конькобежец из Барнаула завоевал второе место в общем зачете Кубка мира

Алтайский конькобежец Виктор Муштаков занял второе место в общем зачете Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 метров.

На последнем этапе в нидерландском городе Херенвен спортсмен преодолел дистанцию за 34,386 секунды, тем самым завоевав серебро по результатам общего зачета. Третье место занял конькобежец из Канады Лоран Бюбри, а лидером забега и, соответственно, обладателем Кубка мира стал японец Синама Тацуя.

Как сообщает "Алтайский спорт", это первая награда Муштакова в общем зачете Кубка мира. Для спортсмена этот результат оказался лучшим.

"Сезон сам по себе получился тяжёлым: все-таки было шесть этапов Кубка мира, два чемпионата мира и чемпионат Европы. Но я им очень доволен. Впереди остаётся только чемпионат России 16−18 марта. Приму ли я в нём участие, пока не знаю. Все основные старты уже закончились", — прокомментировал Муштаков.



