Коммунальная авария случилась в Шипуновском районе

Крупная коммунальная авария случилась в селе Шипуново, административном центре Шипуновского района Алтайского края.

Как сообщили amic.ru в администрации района, рано утром 9 марта в райцентре произошла авария на одной из подстанций, обеспечивающей электропитанием котельную и несколько жилых домов. В связи с этим возникли перебои с подачей тепла на некоторые жилые дома и социальные объекты.

В Шипуновском районе объявлен режим повышенной готовности по жизнеобеспечивающим структурам. Все службы работают в круглосуточном режиме и принимают необходимые меры для устранения аварии.

Муниципальная власть призывает жителей райцентра проявить терпение и сохранять спокойствие. К вечеру 9 марта электро- и теплоснабжение будет восстановлено.