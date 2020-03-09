Жительница Омска привязала к машине санки с ребенком и поехала по оживленной дороге

Жительница Омска привязала к автомобилю детские сани и посадила на них своего ребенка, который выпал из них во время езды. Видео было названо как "Отец года", однако горожане смогли разглядеть, что за рулем сидела женщина, сообщает Om1.ru.

На зависи видно, как внедорожник едет по оживленной городской улице и везет за собой ребенка, который сидит в санках. В какой-то момент ребенок выпал на асфальт, но едущий позади транспорт успел затормозить.

Автоинспекторы Омска инициировали проверку после появления в интернете видео с падением ребенка из санок, привязанных к едущему автомобилю, сообщают в региональном управлении МВД. В отношении водителя заведено дело по статье "Нарушение правил перевозки людей".