Барнаульская пенсионерка вычислила мошенников и обратилась в полицию

Бдительная 85-летняя пенсионерка из Барнаула отказалась переводить деньги мошеннику, который обратился к ней под предлогом "Ваша дочь попала в ДТП", сообщают в региональном управлении МВД.

Отмечается, что накануне в отдел полиции обратилась женщина, которая рассказала, что поздней ночью ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Мужчина рассказал, что ее дочь сбила пешехода, но он сможет "замять" дело, если она переведет на его банковский счет миллион рублей.

Однако женщина была в курсе подобных схем мошенничества и прервала беседу. Позже она выяснила, что ее дочь в порядке и ни в какое ДТП не попадала.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступление и покушение на преступление" и "Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере". Найден ли подозреваемый, в ведомстве не уточняют.