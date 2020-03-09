Протоиерей Смирнов призвал россиян полюбить мигрантов

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян полюбить мигрантов, поскольку они могут заменить нынешнее население России, сообщает "Интерфакс".
Священнослужитель рассказал, что к нему ходит каяться мужчина, который не любит приезжих. "Я говорю: милый мой, ну как же так, это же наше будущее! Ты, говорю, может, еще и доживешь (я-то, наверное, уже нет), когда они нас будут нанимать на работу – убирать листья и снег", – отметил Смирнов.
Протоиерей подчеркивает, что при текущих темпах сокращения численности населения страны, будущее, где мигранты заменят россиян, вполне реально, и это нужно принять. "Вот Европа уже почти привыкла", – добавил священник.
Также Смирнов отметил, что россияне, отказываясь повышать рождаемость, тем самым создают комфортную среду мигрантам. "Народ стремится к светлому будущему – когда придут другие народы и будут здесь жить", – заключил он.
Как уже писал amic.ru, протоиерей Смирнов выразил мнение, что девочкам не нужно образование, даже школьное. По его словам, родители могут дать лучшее воспитание, чем школа, к тому же там велико влияние сверстников, из-за которого могут испортиться отношения в семье.
Комментарии
Нас очень любят.
чё за нах?!?
---
(я-то, наверное, уже нет), когда они нас будут нанимать на работу – убирать листья и снег", – отметил Смирнов.
---
почему не наоборот??????????????????
***
я так понимаю, он проговорился о планах верхушки?!
не то что мы не догадывались о таких планах, собственно всё об этом говорит, но что бы вот так открытым тестом... - это впервые! и не то что бы не весть от кого?
Неграмотный и недалекий.
Выслать Смирнова на Восток на ПМЖ.
Наверное нравственный человек, но он человек, а любой человек к старости может мозгами ослабнуть. Вот похоже немного есть. Кто мозгами ослабли тоже могут быть хорошими людьми, их блаженными всегда считают. Для начала он мог предложить полюбить русских, проживающих в республиках бывшего СССР, которые не могут приехать жить в Россию. По разным оценкам их около 30 миллионов. Может для начала полюбить их? Они получше на демографию повлиять могут