Протоиерей Смирнов призвал россиян полюбить мигрантов

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян полюбить мигрантов, поскольку они могут заменить нынешнее население России, сообщает "Интерфакс".

Священнослужитель рассказал, что к нему ходит каяться мужчина, который не любит приезжих. "Я говорю: милый мой, ну как же так, это же наше будущее! Ты, говорю, может, еще и доживешь (я-то, наверное, уже нет), когда они нас будут нанимать на работу – убирать листья и снег", – отметил Смирнов.

Протоиерей подчеркивает, что при текущих темпах сокращения численности населения страны, будущее, где мигранты заменят россиян, вполне реально, и это нужно принять. "Вот Европа уже почти привыкла", – добавил священник.

Также Смирнов отметил, что россияне, отказываясь повышать рождаемость, тем самым создают комфортную среду мигрантам. "Народ стремится к светлому будущему – когда придут другие народы и будут здесь жить", – заключил он.

Как уже писал amic.ru, протоиерей Смирнов выразил мнение, что девочкам не нужно образование, даже школьное. По его словам, родители могут дать лучшее воспитание, чем школа, к тому же там велико влияние сверстников, из-за которого могут испортиться отношения в семье.