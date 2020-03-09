Алтайские автотуристы завоевали бронзу на чемпионате мира

Алтайские автотуристы заняли бронзовые медали на чемпионате мира по спортивному туризму по результатам походов прошедшего года. Команда из Алтайского края прошла маршрут четвертой категории сложности по плато Укок. Об этом сообщают на сайте "Алтайский спорт".

Маршрут проходил на стыке четырех государств: России, Монголии, Казахстана и Китая. Сложность его состояла в том, что было выбрано рискованное время для путешествия по "Зоне покоя". Конец июня на Укоке — это только начало весны, а само лето длится в районе всего две недели в году.

Тем не менее команда справилась и завоевала место на мировом подиуме.

Как уже писал amic.ru, алтайский конькобежец Виктор Муштаков занял второе место в общем зачете Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 метров. Спортсмен преодолел дистанцию за 34,386 секунды.